ИЗЪЯТЫ ТОВАРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Гале, должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» досмотрели торговый объект и аптечный пункт. В результате были обнаружены и изъяты товары, ввезенные на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства.
В торговом объекте – 257 единиц ортопедических изделий, в аптечном пункте – 263 медицинских препарата, на 34 из которых была грузинская маркировка.
Материалы по данным административным правонарушениям направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.