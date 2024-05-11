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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ТОВАРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Новости Суббота, 11 мая 2024 14:50
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ИЗЪЯТЫ ТОВАРЫ, ВВЕЗЕННЫЕ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Гале, должностные лица ОБК и ТП т/у «Гал» досмотрели торговый объект и аптечный пункт. В результате были обнаружены и изъяты товары, ввезенные на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

В торговом объекте – 257 единиц ортопедических изделий, в аптечном пункте – 263 медицинских препарата, на 34 из которых была грузинская маркировка.

Материалы по данным административным правонарушениям направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 11 мая 2024 14:53

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