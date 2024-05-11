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Абхазия Информ

ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАНЯЛИ ВТОРЫЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА В СКАЧКАХ

Новости Суббота, 11 мая 2024 14:55
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ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАНЯЛИ ВТОРЫЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА В СКАЧКАХ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев Нодара Цишба и Саида Сакания заняли вторые места в скачках на Нальчикском ипподрома.

Радеда Нодара Цишба стала второй в скачке на 1800 метров среди лошадей чистокровной английской породы четырех лет и старше на приз памяти Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева.

Апсны Мечта Саида Сакания заняла второе место в скачке на 1200 метров среди чистокровных английских кобыл двух лет на Пробный приз.

Скакун абхазского коневладельца Беслана Абхазава по кличке Винташ Абан занял третье место в скачке на Приз в честь 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса (Майский) на Павловском ипподроме 10 мая.

Скачка проходила среди жеребцов чистокровной английского породы двух лет на 1200 метров.

Мастер-жокей – Мирбек Мамуров, тренер – С. Рогозенко.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 11 мая 2024 14:56

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