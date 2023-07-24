В АБХАЗИИ СРЕДИ ТУРИСТОВ НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ РОТАВИРУСА

В этом году ротавирус в Абхазии стал активно распространятся на месяц раньше обычного, сказывается погода. На помощь местным медикам в Абхазию уже прибыли российские инфекционисты.

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии свирепствует ротавирус. Ежедневно в больницах оказывается около 30 человек, в основном это туристы из гостиницы «Россия» в Гудауте.

За две недели заболело порядка 300 детей, именно дети чаще всего страдают от этой инфекции. Основная масса заболевших – россияне и их дети. Сначала вспышка заболевания произошла в Новом Афоне, теперь - в Гудауте, где рассадником инфекции стал гранд-отель «Россия». Туристы подхватывают болезнь, так как не имеют прививки от нее.

«Ежесуточно у нас поступают до 30 человек с ротавирусной инфекцией. Большая их часть – это постояльцы гостиницы «Россия». Это связано с тем, что в России вакцинации от ротавирусной инфекции не проводится, а наши дети прививаются. В основном местные дети на море не часто купаются», – прокомментировала ситуацию главный санврач Гудаутского района Инга Чанба.

По ее словам, купаясь в море дети часто глотают воду, а именно вода – место обитания ротавирусной инфекцией. Также заболевание связано с грязными руками и немытыми фруктами.