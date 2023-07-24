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Абхазия Информ

НЕСТОР БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «КУБОК АНАТОЛИЯ КАРПОВА»

Новости Понедельник, 24 июля 2023 22:19
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НЕСТОР БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «КУБОК АНАТОЛИЯ КАРПОВА»

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Юные шахматисты из Абхазии Нестор Багателия, Баграт Киут и Анна Палавандзия приняли участие в Международном шахматном турнире Moscow Open 2023, который проходил в городе Москве с 16 по 24 июля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В турнире, который продолжался в течение недели, приняли участие более 1 000 шахматистов из 8 стран. В детском этапе Кубка России участвовали 632 шахматиста, в мужском – 308, в женском – 109.

В основном турнире в упорной борьбе, где участвовали более 1500 человек, наши юные шахматисты показали хорошие результаты.

В рамках Moscow Open 2023 прошел турнир «Кубок Анатолия Карпова», в котором, обойдя сильнейших шахматистов России, Нестор Багателия занял первое место среди юношей до 15 лет.

Поездка состоялась при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 22:21

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