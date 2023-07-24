 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КУЛЬТУРНАЯ АФИША НА ЭТУ НЕДЕЛЮ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 22:08
Оцените материал
(0 голосов)
КУЛЬТУРНАЯ АФИША НА ЭТУ НЕДЕЛЮ

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Министерство культуры представило афишу культурных событий с 24 по 31 июля.

В Абхазской Государственной филармонии им. Р. Гумба 26 июля в 19:00 состоится концерт классической музыки «Визит в Италию», в котором примут участие солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия и солистки Челябинской Госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.

В Абхазском молодежном театре 26 июля в 19:00 пройдет спектакль «Требуется лжец» по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.

В Русском театре драмы им. Ф. Искандера (РУСДРАМ) 24 июля пройдет спектакль «Электра»; 25 июля – спектакль   «Оскар»; 26 июля – спектакль   «Мама» 27 июля – спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества»; 28 июля – спектакль «Клинический случай»; 29 июля – спектакль «Солярис»; 30 июля – спектакль «Радость вопреки всему». Начало спектаклей – 19:00.

В Концертном зале Пицундского храма каждую субботу концерт солистов Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Начало в 17:00.

Там же каждую среду – концерт государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. Начало в 17:00

24 июля в 17:00 в храме состоится концерт классической музыки «От Вивальди до Эунауди», в котором примут участие солистки Челябинской госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.

31 июля в 20:00 – открытие I Пицундского международного музыкального фестиваля.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 22:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫРАЩИВАЛИ В ОГОРОДЕ КОНОПЛЮ НЕСТОР БАГАТЕЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «КУБОК АНАТОЛИЯ КАРПОВА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.