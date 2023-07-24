КУЛЬТУРНАЯ АФИША НА ЭТУ НЕДЕЛЮ

В Абхазской Государственной филармонии им. Р. Гумба 26 июля в 19:00 состоится концерт классической музыки «Визит в Италию», в котором примут участие солистка Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия и солистки Челябинской Госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Министерство культуры представило афишу культурных событий с 24 по 31 июля.

В Абхазском молодежном театре 26 июля в 19:00 пройдет спектакль «Требуется лжец» по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса.

В Русском театре драмы им. Ф. Искандера (РУСДРАМ) 24 июля пройдет спектакль «Электра»; 25 июля – спектакль «Оскар»; 26 июля – спектакль «Мама» 27 июля – спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества»; 28 июля – спектакль «Клинический случай»; 29 июля – спектакль «Солярис»; 30 июля – спектакль «Радость вопреки всему». Начало спектаклей – 19:00.

В Концертном зале Пицундского храма каждую субботу концерт солистов Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Начало в 17:00.

Там же каждую среду – концерт государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. Начало в 17:00

24 июля в 17:00 в храме состоится концерт классической музыки «От Вивальди до Эунауди», в котором примут участие солистки Челябинской госфилармонии Ольга Смоленская и Ирина Головина.

31 июля в 20:00 – открытие I Пицундского международного музыкального фестиваля.