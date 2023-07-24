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Абхазия Информ

ВЫРАЩИВАЛИ В ОГОРОДЕ КОНОПЛЮ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 22:01
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ВЫРАЩИВАЛИ В ОГОРОДЕ КОНОПЛЮ

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Незаконное возделывание наркосодержащих растений вменяется жителю с. Лдзаа Гагрского района Мумджан Каро Азатовичу 1967 г.р. В ходе обследования приусадебного участка Мумджан, сотрудники Уголовного розыска и отдела милиции города Пицунда изъяли корни конопли, которые на стадии своего вегетативного роста содержат наркотический компонент и могут служить сырьем для изготовления наркотических средств.

Отделом Гагрского РОВД в отношении Каро Мумджан возбуждено уголовное дело.

Аналогичное преступление расследуется линейным отделом Очамчырского РОВД в отношении жителя. с. Гвада Очамчырского района Тодуа Мурмана Шалодиевича 1961 г.р. который незаконно культивировал на приусадебном участке запрещенные растения конопли в крупном размере.

В отношении Тодуа также возбуждено уголовное дело.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 22:07

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