В ПИЦУНДЕ С 9 ПО 14 СЕНТЯБРЯ В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
Сухум. 22 августа 2024. Абхазия-Информ. В Пицунде с 9 по 14 сентября в Абхазии состоится Х Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде 2024», сообщает пресс-служба Министерства культуры.
В Государственном концертном зале пицундского храма выступят известные музыканты из различных стран мира.
9 сентября в 20.00 - открытие фестиваля «Органные вечера в Пицунде», для слушателей выступят Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Екатерина Мельникова, Валерия Анфиногенова, Наталья Гольфарб, Маргарита Еськина.
10 сентября
17.00 – Наталья Гольфарб и Маргарита Еськина;
20.00 - Екатерина Мельникова, Людмила Голуб и Валерия Анфиногенова.
11 сентября
17.00 – Владимир Хомяков и Ирина Розанова;
20.00 – Александр Князев и Мария Черепанова.
12 сентября
17.00 – Лука Гаделия и Кристина Эшба;
20.00 – Алексей Шмитов и Владимир Невдах.
13 сентября
17.00 – Хироко Иноуэ и Вероника Кожухарова;
20.00 - Елена Кейлина, Регина Штейнман и Сергей Будкеев.
14 сентября
17.00 – Рубин Абдуллин и Алексей Семенов;
20.00 – Гала–концерт закрытие фестиваля.
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