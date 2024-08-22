В ПИЦУНДЕ С 9 ПО 14 СЕНТЯБРЯ В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Сухум. 22 августа 2024. Абхазия-Информ. В Пицунде с 9 по 14 сентября в Абхазии состоится Х Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде 2024», сообщает пресс-служба Министерства культуры.

В Государственном концертном зале пицундского храма выступят известные музыканты из различных стран мира.

9 сентября в 20.00 - открытие фестиваля «Органные вечера в Пицунде», для слушателей выступят Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Екатерина Мельникова, Валерия Анфиногенова, Наталья Гольфарб, Маргарита Еськина.

10 сентября

17.00 – Наталья Гольфарб и Маргарита Еськина;

20.00 - Екатерина Мельникова, Людмила Голуб и Валерия Анфиногенова.

11 сентября

17.00 – Владимир Хомяков и Ирина Розанова;

20.00 – Александр Князев и Мария Черепанова.

12 сентября

17.00 – Лука Гаделия и Кристина Эшба;

20.00 – Алексей Шмитов и Владимир Невдах.

13 сентября

17.00 – Хироко Иноуэ и Вероника Кожухарова;

20.00 - Елена Кейлина, Регина Штейнман и Сергей Будкеев.

14 сентября

17.00 – Рубин Абдуллин и Алексей Семенов;

20.00 – Гала–концерт закрытие фестиваля.