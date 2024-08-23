ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 16-ЛЕТИЯ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Пятница, 23 августа 2024 11:56
Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. 26 августа в Сухуме в 10:00 состоится возложение цветов в Парке Славы.
11:00 – возложение цветов к Мемориалу В.Г. Ардзинба / Н.Эшера/;
12:30 – возложение цветов к Мемориалу С.В. Багапш /с.Джгерда/;
17:00 – праздничный концерт, посвященный 16-летию Дня международного признания независимости Республики Абхазия (стадион «Динамо»);
21:00 – праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады (площадь С.В. Багапш);
22:00 – праздничный салют.
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