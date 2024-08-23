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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 16-ЛЕТИЯ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 23 августа 2024 11:56
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 16-ЛЕТИЯ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. 26 августа в Сухуме в 10:00 состоится возложение цветов в Парке Славы.

11:00 – возложение цветов к Мемориалу В.Г. Ардзинба / Н.Эшера/;

12:30 – возложение цветов к Мемориалу С.В. Багапш /с.Джгерда/;

17:00 – праздничный концерт, посвященный 16-летию Дня международного признания независимости Республики Абхазия (стадион «Динамо»);

21:00 – праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады (площадь С.В. Багапш);

22:00 – праздничный салют.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2024 12:00

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