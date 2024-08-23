НЕЗАКОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ПРОВОДИЛИСЬ В БЗЫБСКОМ УЩЕЛЬЕ
Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии правоохранители провели рейд в Бзыбском ущелье, популярной туристической локации на территории Рицинского нацпарка. Установлено, что экскурсии в ущелье проводят гиды без лицензий, а перевозка туристов проводится с нарушениями.
Спецрейд в Бзыбское ущелье в Рицинском заповеднике выявил нарушителей, работающих с туристами.
В популярном у туристов ущелье сотрудники ГАИ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии проверяли, как соблюдаются правила пассажирской перевозки, а также выявляли гидов, которые проводят экскурсии для туристов без лицензии.
Всего правоохранители в рамках рейда составили на нарушителей 17 административных протоколов.
Рейды в Бзыбском ущелье станут регулярными, их планируется проводить до конца летнего сезона – до октября.
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