НЕЗАКОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ПРОВОДИЛИСЬ В БЗЫБСКОМ УЩЕЛЬЕ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии правоохранители провели рейд в Бзыбском ущелье, популярной туристической локации на территории Рицинского нацпарка. Установлено, что экскурсии в ущелье проводят гиды без лицензий, а перевозка туристов проводится с нарушениями.

Спецрейд в Бзыбское ущелье в Рицинском заповеднике выявил нарушителей, работающих с туристами.

В популярном у туристов ущелье сотрудники ГАИ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии проверяли, как соблюдаются правила пассажирской перевозки, а также выявляли гидов, которые проводят экскурсии для туристов без лицензии.

Всего правоохранители в рамках рейда составили на нарушителей 17 административных протоколов.

Рейды в Бзыбском ущелье станут регулярными, их планируется проводить до конца летнего сезона – до октября.