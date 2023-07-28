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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Новости Пятница, 28 июля 2023 21:48
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей Федерации Абхазских культурных центров в Турции. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Ибрагим Авидзба, председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария, глава Совета старейшин абхазской диаспоры в Турции Емит Атейба и Умит Ашуба.

На встрече обсуждались актуальные вопросы различных направлений жизнедеятельности государства и общества, экономики, внешней и внутренней политики.

Открывая встречу, Аслан Бжания подчеркнул важность укрепления связей диаспоры с исторической Родиной.

Представители Абхазских культурных центров сообщили главе государства о своем желании детально ознакомиться с реализуемыми руководством Абхазии проектами и проинформировать руководство Абхазии о деятельности культурных центров абхазской диаспоры в Турции.

В ходе встречи были затронуты темы социально-экономического развития Абхазии и актуальные темы текущей повестки, включая вопрос открытия воздушного сообщения и правового статуса апартаментов.

Глава государства подробно разъяснил суть всех вопросов, ознакомив представителей диаспоры с деталями упоминаемых проектов. Представители диаспоры сообщили президенту о транслируемых в среде диаспоры опасениях, связанных с реализацией этих проектов, подчеркнув, что диаспоре периодически навязывается мнение чуть ли не о продаже Родины.

Глава Абхазфед Мурат Махария признал, что они не знакомы с пояснительной запиской к законопроекту об апартаментах. Он выразил недоумение тем фактом, что его высказывания часто искажаются.

«Я устал от этих передряг. В дальнейшем намерен все свои высказывания на встречах протоколировать, также я намерен выступить на телевидении с заявлением о поддержке курса проводимой политики президента», – сказал Махария, отметив также, что проживающие в Турции абхазы прежде всего заинтересованы в мире, стабильности и консолидации общества на их исторической Родине.

Глава государства заверил соотечественников, что упомянутые опасения являются беспочвенными, при этом отметил, что нацелен на конструктивное обсуждение законопроекта с народными избранниками. Аслан Бжания заявил, что данный законопроект прошел все возможные обсуждения и дебаты на различных площадках, прежде чем оказался внесен в Парламент для обсуждения депутатами. При этом, подчеркнул президент, у народных избранников есть возможность вносить необходимые обоснованные корректировки в проект.

«Если у вас есть предложения, безусловно, они будут рассмотрены», – сказал он. Аслан Бжания особо подчеркнул, что никакой речи о продаже земли иностранным гражданам нет и идти не может.

В конце встречи представители диаспоры единогласно заявили, что они всегда поддерживали и будут поддерживать впредь всенародно избранного президента Республики Абхазия.

Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 21:54

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