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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ИЗ ФИЛИППИН И СЕРБИИ

Новости Пятница, 28 июля 2023 21:55
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Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба провёл встречу с представителем Филиппин Стево Унчанином и представителем Сербии Миланом Свиетиновичем, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и развития туристической отрасли, привлечения потока туристов в Абхазию, а также развития паломнического туризма.

Встреча прошла на территории Каманского монастыря им.Иоанна Златоуста.

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