 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ И ГАГРЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО БОРЬБЕ С ПАЛЬМОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Новости Пятница, 28 июля 2023 22:01
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ И ГАГРЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО БОРЬБЕ С ПАЛЬМОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Прошли тренинги по борьбе с красным пальмовым долгоносиком и пальмовым мотыльком. Мероприятия состоялись в парках Сухума и Гагры при поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ» и собрали сотрудников администрации, владельцев отелей и людей, обеспокоенных проблемой гибели местных пальм. 

Эксперт проектного офиса ФАО Михаил Кирия поделился с участниками знаниями и навыками по обнаружению и борьбе с опасными вредителями, поражающими пальмы.

Обучение охватило такие темы как основы биологии красного пальмового долгоносика и пальмового мотылька, методы идентификации, установка феромонных ловушек и методы химического контроля. 

Тренинги, которые проводит проектный офис ФАО ООН направлены на обобщение всей имеющейся информации о пальмовых вредителях, а именно на методы идентификации пораженных пальм, способы мониторинга и контроля. Они особенно полезны для сотрудников городских служб, связанных с работой с зелеными насаждениями, а также крупным отелям с прилегающей парковой территорией. Кроме того, тренинги позволяют унифицировать знания о красном пальмовом долгоносике и пальмовом мотыльке для эффективной борьбы с ними. Такие мероприятия становятся эффективной площадкой для наращивания коммуникаций и обменом информации между работниками, связанными с озеленением городов, а также для демонстрации успешного опыта проектного офиса ФАО ООН по борьбе с пальмовыми вредителями, который был получен от приглашенных международных экспертов, посетивших Абхазию.

Красный пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в Абхазии в 2016 году, и многие пальмы в Абхазии погибли в результате заражения этим вредителем. Позднее в 2018 году официально был обнаружен пальмовый мотылек. С 2017 года проектный офис ФАО ООН активно работает с Институтом экологии, чтобы уменьшить его распространение и спасти абхазские пальмы, которые являются неотъемлемой частью городских экосистем и туристической привлекательности Абхазии.

Проект «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ» осуществляется проектным офисом ФАО ООН совместно с UNDP и USAID.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 22:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ИЗ ФИЛИППИН И СЕРБИИ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ТРЕНИНГИ ПО ЦИТРУСОВЫМ КУЛЬТУРАМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.