В СУХУМЕ И ГАГРЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО БОРЬБЕ С ПАЛЬМОВЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Прошли тренинги по борьбе с красным пальмовым долгоносиком и пальмовым мотыльком. Мероприятия состоялись в парках Сухума и Гагры при поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ» и собрали сотрудников администрации, владельцев отелей и людей, обеспокоенных проблемой гибели местных пальм.

Эксперт проектного офиса ФАО Михаил Кирия поделился с участниками знаниями и навыками по обнаружению и борьбе с опасными вредителями, поражающими пальмы.

Обучение охватило такие темы как основы биологии красного пальмового долгоносика и пальмового мотылька, методы идентификации, установка феромонных ловушек и методы химического контроля.

Тренинги, которые проводит проектный офис ФАО ООН направлены на обобщение всей имеющейся информации о пальмовых вредителях, а именно на методы идентификации пораженных пальм, способы мониторинга и контроля. Они особенно полезны для сотрудников городских служб, связанных с работой с зелеными насаждениями, а также крупным отелям с прилегающей парковой территорией. Кроме того, тренинги позволяют унифицировать знания о красном пальмовом долгоносике и пальмовом мотыльке для эффективной борьбы с ними. Такие мероприятия становятся эффективной площадкой для наращивания коммуникаций и обменом информации между работниками, связанными с озеленением городов, а также для демонстрации успешного опыта проектного офиса ФАО ООН по борьбе с пальмовыми вредителями, который был получен от приглашенных международных экспертов, посетивших Абхазию.

Красный пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в Абхазии в 2016 году, и многие пальмы в Абхазии погибли в результате заражения этим вредителем. Позднее в 2018 году официально был обнаружен пальмовый мотылек. С 2017 года проектный офис ФАО ООН активно работает с Институтом экологии, чтобы уменьшить его распространение и спасти абхазские пальмы, которые являются неотъемлемой частью городских экосистем и туристической привлекательности Абхазии.

Проект «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ» осуществляется проектным офисом ФАО ООН совместно с UNDP и USAID.