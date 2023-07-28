В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ТРЕНИНГИ ПО ЦИТРУСОВЫМ КУЛЬТУРАМ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» анонсирует проведение тренингов по цитрусовым культурам.

3 и 4 августа при поддержке проектного офиса ФАО ООН пройдут тренинги под руководством международного эксперта Николаса Видаля.

Имея многолетний международный опыт в таких странах как США, ЕС, Чили, Турция, он является специалистом по цитрусовым, столовому винограду, авокадо и второстепенным культурам (гранат, инжир).

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале в Сухуме, и практическую с посещением цитрусовых садов. Всего за два дня будут охвачены следующие темы: растительный материал и подвой, обрезка цитрусовых, борьба с вредителями и болезнями.

Для участия в тренинге необходима предварительная запись.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.