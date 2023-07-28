ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ПЛАВАНИЮ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошел открытый республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В нем приняли участие 60 спортсменов 6-10, 10-14, 14-16 лет, которые соревновались на разных дистанциях в соответствии со своими возрастными категориями.