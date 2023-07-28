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Абхазия Информ

ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ПЛАВАНИЮ

Новости Пятница, 28 июля 2023 22:32
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ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО ПЛАВАНИЮ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме прошел открытый республиканский турнир по плаванию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В нем приняли участие 60 спортсменов 6-10, 10-14, 14-16 лет, которые соревновались на разных дистанциях в соответствии со своими возрастными категориями.

Спортсменам предстояло проплыть от 25 до 200 метров. Стили плавания, которые были разрешены на турнире: брасс, баттерфляй, вольный, на спине, комплексное плавание, а также эстафета.

По итогам турнира первые места заняли: Святогор Евдокимов (4 первых), Александр Кравец (2 первых), Тихон Макушин (3 первых), Дарья Шалина (2 первых), Александра Козлова (3 первых), Софья Жиба (2 первых), Никита Головятенко, Мария Макушина, Дарья Козлова, Амина Авидзба, Нарсоу Ладария.

Серебряными призерами стали: Александр Кравец (2 вторых), Дарья Козлова (2 вторых), Даниил Таркил, Нарсоу Ладария (2 вторых), Мария Макушина (2 вторых), Ирена Бебия, Уахсит Гожба, Николь Авидзба, Темур Габуния, Даниил Егупов (2 вторых), Марианна Миносян, Дарья Шалина, Руслан Габуния, Владислава Задорожная, Камилла Квирнадзе.

Третьи места заняли: Никита Головятенко (2 третьих), Камилла Квирнадзе, Дамир Титов, Иван Шалин, Изабелла Иванова, Наала Пилия (2 вторых), Даниил Егупов, Даниэла Каликовская, Мира Кишмария, Драгомир Журавлев, Нестор Жиба, Мира Кишмария, Амра Джопуа, Юрий Степанов, Даниэла Кашковская, Василиса Егупова.

Главный судья – Елена Вардимади.

Организатор – Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 22:35

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