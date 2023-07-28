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Абхазия Информ

ВТОРОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ ГАГРУ И СУХУМ

Новости Пятница, 28 июля 2023 22:35
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ВТОРОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ ГАГРУ И СУХУМ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Совершить небольшую поездку и вернуться обратно в Абхазию из Сочи скоро можно будет на особом туристическом поезде. Второй турпоезд под названием «Рица» будет запущен уже этим летом.

Сочи и Абхазию в скором времени свяжет новый туристический поезд, сообщает «Абхазская железная дорога».

Он будет запущен благодаря договоренности АЖД с российской Федеральной пассажирской компанией.

Уже известно, каким маршрутом будет следовать турпоезд: Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – Аэропорт Сочи.

На обоих курортах Абхазии поезд будет проводить по одному дню.

В АЖД уточнили, что «Рица» начнет выполнять поездки уже в 2203 году, но на начальном этапе совершит всего несколько рейсов.

С 2024 года у поезда появится регулярное расписание.

Для этого абхазской стороне необходимо: обеспечить на станциях пути отстоя вагонов с водой, электричеством и т. д., привести в порядок около километра путей, где и будут стоять вагоны.

На сегодняшний день в Абхазию ходит туристический поезд «Туапсе-Гагра».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 22:42

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