ВТОРОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ ГАГРУ И СУХУМ
Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Совершить небольшую поездку и вернуться обратно в Абхазию из Сочи скоро можно будет на особом туристическом поезде. Второй турпоезд под названием «Рица» будет запущен уже этим летом.
Сочи и Абхазию в скором времени свяжет новый туристический поезд, сообщает «Абхазская железная дорога».
Он будет запущен благодаря договоренности АЖД с российской Федеральной пассажирской компанией.
Уже известно, каким маршрутом будет следовать турпоезд: Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – Аэропорт Сочи.
На обоих курортах Абхазии поезд будет проводить по одному дню.
В АЖД уточнили, что «Рица» начнет выполнять поездки уже в 2203 году, но на начальном этапе совершит всего несколько рейсов.
С 2024 года у поезда появится регулярное расписание.
Для этого абхазской стороне необходимо: обеспечить на станциях пути отстоя вагонов с водой, электричеством и т. д., привести в порядок около километра путей, где и будут стоять вагоны.
На сегодняшний день в Абхазию ходит туристический поезд «Туапсе-Гагра».