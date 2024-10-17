ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗ МОД СОБРАЛ 173 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме с успехом прошел экологический показ мод «Новая жизнь старых вещей. Продолжение...». Проект команды Colours of nation смог в очередной раз привлечь внимание людей к важным вопросам. На этот раз в центре внимания были темы разумного потребления и переработки отходов, а также вопрос инклюзивности людей, имеющих ограничения в физическом или психическом развитии (ОВЗ).

Для проекта дизайнеры Расида Лакоба, Асида Ахуба, Vintage&Co by Laura Tarnava, ANACOPIA, Русудан Кобякова и другие создали эксклюзивные изделия из переработанного денима, которые после показа на подиуме были выставлены на благотворительный аукцион. Средства, вырученные с продажи, организаторы мероприятия передали в благотворительный фонд «Ашана». На помощь тяжелобольным детям удалось собрать 173 тысячи рублей.

Сооснователь «Colors of nation», куратор проекта «Новая жизнь старых вещей. Продолжение…» Лаура Тарнава рассказала, что по задумке хотела подчеркнуть контраст «брутального» денима и хрупких девушек-моделей, который символизирует положительные и отрицательные стороны нашей жизни.

«Мне кажется, у нас сложилось всё задуманное, я получаю много положительных откликов от людей. Мне хотелось достичь определенного эффекта, и думаю, нам удалось это реализовать. Вообще идея этого проекта, да и вообще Colours of nation – рассказывать про нашу жизнь на языке искусства, моды. В данном проекте мы еще раз хотели затронуть тему экологии. И я замечаю все больше людей в нашем обществе, которых заботят эти вопросы, и они стараются хоть как-то по минимуму с оглядкой на экологию выстраивать свое поведение. На наш запрос люди откликнулись. Всю джинсовую ткань для проекта мы собрали у населения Абхазии, люди нам активно и много приносили старые джинсовые вещи, а значит, их эта тема беспокоит, раз они нашли время принести нам свои ненужные вещи, а не просто выкинуть их», – пояснила Тарнава.

Среди моделей в показе участвовала и девушка с ОВЗ. Тема инклюзии также заботит команду Colours of nation, и им важно было показать, что люди с ОВЗ полноценно могут жить в нашем обществе и активно участвовать в различных проектах.

Мероприятие является частью празднования 10-летия инициативы Colours of nation и состоялось благодаря поддержке компании «Аквафон» в партнерстве со «Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом».

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».