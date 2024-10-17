 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАК ГОСПОДДЕРЖКА ПОМОГЛА ПРЕВРАТИТЬ ЛЮБИМОЕ РЕМЕСЛО В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Новости Четверг, 17 октября 2024 16:22
Оцените материал
(0 голосов)
КАК ГОСПОДДЕРЖКА ПОМОГЛА ПРЕВРАТИТЬ ЛЮБИМОЕ РЕМЕСЛО В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Мастер по дереву из Очамчыры Адамур Аршба всегда чувствовал тягу к созданию вещей своими руками. Его путь начался с того, что он делал столы и столешницы, используя в основном дерево, но также экспериментировал с камнем. Работы получались прочными и красивыми, и вскоре на его талант стали обращать внимание.

«Поначалу это были небольшие заказы, но потом поступили запросы от ресторанов, и это стало отправной точкой моего профессионального роста», – вспоминает Адамур.

Параллельно с заказами он создавал скульптуры и писал картины для души, которые неожиданно стали пользоваться популярностью.

Недавно мастер узнал от друзей о том, что Министерство экономики реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Он подал заявку и выиграл грант, что позволило приобрести необходимые для работы инструменты.

Столярный инструмент – достаточно дорогостоящее оборудование, и его было сложно купить без помощи государства. На деньги гранта была приобретена бензопила, болгарка и другое оборудование и расходные материалы для работы по дереву.

«Конечно, я добавил и свои средства, налоги учел – всё по правилам», – говорит мастер.

Адамур особенно ценит натуральные материалы.

«Эпоксидная смола сейчас на пике популярности. Она даёт эффектный результат, но для меня важно сохранить природную чистоту дерева и камня. Я использую смолу минимально, лишь для защиты старого дерева», – делится он.

Молодой мастер из Очамчыры мечтает создать полноценную мастерскую у себя дома. Он планирует вынести производство в отдельное помещение, а первый этаж дома превратить в выставочное пространство.

«Так я смогу лучше организовать процесс и полностью сосредоточиться на творчестве. Сейчас мне приходится работать в доме или во дворе практически на коленках и под открытым небом», – говорит Адамур.

Работы молодого мастера можно увидеть в ресторанах и музеях. В ресторане «Чайка» почти вся мебель сделана им. Его изделия также представлены в Национальном музее денег в Сухуме. Его творчество вышло и за пределы Абхазии – Адамур с гордостью рассказывает, что его работы находятся в частных коллекциях в Швейцарии, а в Москве они стали частью галерейных экспозиций. Недавно его работы остались в Стамбуле после участия в выставке с другими абхазскими художниками.

«Моя география расширяется, и я горжусь этим», – с улыбкой говорит Адамур.

Он с особой благодарностью говорит о программе, которая помогла ему в развитии своего дела.

«Эти гранты – настоящая поддержка для тех, кто только начинает. Благодаря этим программам творческие люди могут реализовать свои мечты, применить свои таланты и внести вклад в развитие культуры и ремесел Абхазии», – заключает Адамур.

Государственная краткосрочная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В соответствии с настоящей Программой, реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности.

В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия, на условиях софинансирования – часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством.

За период с 2022 по 2024 год благодаря программе было удовлетворено 294 заявок предпринимателей на общую сумму 200 млн руб., в таких отраслях как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 16:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗ МОД СОБРАЛ 173 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.