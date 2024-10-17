КАК ГОСПОДДЕРЖКА ПОМОГЛА ПРЕВРАТИТЬ ЛЮБИМОЕ РЕМЕСЛО В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Мастер по дереву из Очамчыры Адамур Аршба всегда чувствовал тягу к созданию вещей своими руками. Его путь начался с того, что он делал столы и столешницы, используя в основном дерево, но также экспериментировал с камнем. Работы получались прочными и красивыми, и вскоре на его талант стали обращать внимание.

«Поначалу это были небольшие заказы, но потом поступили запросы от ресторанов, и это стало отправной точкой моего профессионального роста», – вспоминает Адамур.

Параллельно с заказами он создавал скульптуры и писал картины для души, которые неожиданно стали пользоваться популярностью.

Недавно мастер узнал от друзей о том, что Министерство экономики реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Он подал заявку и выиграл грант, что позволило приобрести необходимые для работы инструменты.

Столярный инструмент – достаточно дорогостоящее оборудование, и его было сложно купить без помощи государства. На деньги гранта была приобретена бензопила, болгарка и другое оборудование и расходные материалы для работы по дереву.

«Конечно, я добавил и свои средства, налоги учел – всё по правилам», – говорит мастер.

Адамур особенно ценит натуральные материалы.

«Эпоксидная смола сейчас на пике популярности. Она даёт эффектный результат, но для меня важно сохранить природную чистоту дерева и камня. Я использую смолу минимально, лишь для защиты старого дерева», – делится он.

Молодой мастер из Очамчыры мечтает создать полноценную мастерскую у себя дома. Он планирует вынести производство в отдельное помещение, а первый этаж дома превратить в выставочное пространство.

«Так я смогу лучше организовать процесс и полностью сосредоточиться на творчестве. Сейчас мне приходится работать в доме или во дворе практически на коленках и под открытым небом», – говорит Адамур.

Работы молодого мастера можно увидеть в ресторанах и музеях. В ресторане «Чайка» почти вся мебель сделана им. Его изделия также представлены в Национальном музее денег в Сухуме. Его творчество вышло и за пределы Абхазии – Адамур с гордостью рассказывает, что его работы находятся в частных коллекциях в Швейцарии, а в Москве они стали частью галерейных экспозиций. Недавно его работы остались в Стамбуле после участия в выставке с другими абхазскими художниками.

«Моя география расширяется, и я горжусь этим», – с улыбкой говорит Адамур.

Он с особой благодарностью говорит о программе, которая помогла ему в развитии своего дела.

«Эти гранты – настоящая поддержка для тех, кто только начинает. Благодаря этим программам творческие люди могут реализовать свои мечты, применить свои таланты и внести вклад в развитие культуры и ремесел Абхазии», – заключает Адамур.

Государственная краткосрочная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В соответствии с настоящей Программой, реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности.

В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия, на условиях софинансирования – часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством.

За период с 2022 по 2024 год благодаря программе было удовлетворено 294 заявок предпринимателей на общую сумму 200 млн руб., в таких отраслях как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.