ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил ЦРБ Гудауты и больницу Нового Афона. В Гудауте он обсудил работу медучреждения с главой Администрации Валерием Авидзба и главврачом Хаджаратом Шамба. Речь шла о вопросах бесперебойного энергообеспечения, готовности автопарка к зимним условиям, о запасах лекарственных препаратов и медикаментов, укомплектованности кадрами.

На случай непредвиденных ситуаций больница обеспечена двумя дизель-генераторами, при поддержке спонсоров все машины скорой помощи пройдут капитальный ремонт, медикаментами больница обеспечена, критичных проблем с кадрами медучреждение не испытывает.

Остро стоит вопрос ремонта компьютерного томографа, который вышел из строя. «Гудаутский район большой, и зачастую пациентам, которые поступают в больницу, крайне необходимо провести томографическое исследование. Нужно отремонтировать аппарат, но на эту нужно финансирование», – отметил Эдуард Бутба.

Главврач больницы города Нового Афона Луиза Ардзинба проинформировала министра о том, что медучреждение нуждается в дизель-генераторе на случай отключения света в зимний период. Машины скорой помощи исправны и обслуживают население. Проблем с кадрами больница не испытывает.

Министр пообещал, что вопрос приобретения дизель-генератора будет решаться.