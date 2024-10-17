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Абхазия Информ

ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Новости Четверг, 17 октября 2024 16:20
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ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил ЦРБ Гудауты и больницу Нового Афона. В Гудауте он обсудил работу медучреждения с главой Администрации Валерием Авидзба и главврачом Хаджаратом Шамба. Речь шла о вопросах бесперебойного энергообеспечения, готовности автопарка к зимним условиям, о запасах лекарственных препаратов и медикаментов, укомплектованности кадрами.

На случай непредвиденных ситуаций больница обеспечена двумя дизель-генераторами, при поддержке спонсоров все машины скорой помощи пройдут капитальный ремонт, медикаментами больница обеспечена, критичных проблем с кадрами медучреждение не испытывает.

Остро стоит вопрос ремонта компьютерного томографа, который вышел из строя. «Гудаутский район большой, и зачастую пациентам, которые поступают в больницу, крайне необходимо провести томографическое исследование. Нужно отремонтировать аппарат, но на эту нужно финансирование», – отметил Эдуард Бутба.

Главврач больницы города Нового Афона Луиза Ардзинба проинформировала министра о том, что медучреждение нуждается в дизель-генераторе на случай отключения света в зимний период. Машины скорой помощи исправны и обслуживают население. Проблем с кадрами больница не испытывает.

Министр пообещал, что вопрос приобретения дизель-генератора будет решаться.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 16:22

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