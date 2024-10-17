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Абхазия Информ

В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕХВАЧЕН КОПТЕР

Новости Четверг, 17 октября 2024 17:20
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В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕХВАЧЕН КОПТЕР

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. В ходе совместного патрулирования абхазско-грузинской границы, сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, в районе н.п. Бгоура Галского района был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели «Mavic3», осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов.

В результате использования средств радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен.

По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 17:23

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