В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕХВАЧЕН КОПТЕР
Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. В ходе совместного патрулирования абхазско-грузинской границы, сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, в районе н.п. Бгоура Галского района был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели «Mavic3», осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов.
В результате использования средств радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен.
По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».