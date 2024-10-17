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Абхазия Информ

МВД УСИЛИВАЕТ РАБОТУ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Новости Четверг, 17 октября 2024 17:27
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МВД УСИЛИВАЕТ РАБОТУ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. По поручению министра внутренних дел Роберта Киут кинологическая служба укомплектована новыми служебными собаками. Животные содержатся и обучаются на базе Высшей школы милиции МВД. 16 октября усиленные рейдовые мероприятия с привлечением кинологов проходили под личным контролем министра и его заместителя Беслана Чкадуа методом ротации личного состава. Сотрудники УГАИ, СОБР и оперативных подразделений Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на столицу – город Сухум, где наиболее оживленное движение.

Сотрудникам поручено делать упор на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях законе и предостерегать водителей от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения руководством министерства поручено уделять повышенное внимание.

Министр акцентировал внимание сотрудников на недопущении езды гражданами на автомобилях с затонированными лобовыми стёклами. Пленка значительно ухудшает обзорность для водителей. Такие автомобили растонируют на месте.

Темная пленка мешает заметить вышедших на дорогу людей, ухудшает обзор и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. 25 водителей, пренебрёгших правилами ПДД, подвергнуты штрафам, автомобили растонированы на месте.

Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. 335 протоколов за нарушение правил дорожного движения составлено в ходе рейда 16 октября. Четыре человека лишены права управления автотранспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. Их автомобили отправлены на штрафстоянку сроком на один месяц.

Рейдовые мероприятия будут продолжены вплоть до минимизации нарушений ПДД.

«Наша задача – спасти жизни наших граждан, обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», – министр.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 17:33

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