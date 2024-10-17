 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИНОСТРАНЦА СО СВЕРТКОМ ГЕРОИНА

Новости Четверг, 17 октября 2024 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИНОСТРАНЦА СО СВЕРТКОМ ГЕРОИНА

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка провоза партии наркотического средства. В ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Адлер» у иностранного гражданина 1978 года рождения, следовавшего на выезд из Российской Федерации в Республику Абхазия, был обнаружен и изъят сверток, обмотанный клейкой лентой зеленого цвета с порошкообразным веществом внутри, – рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сверток отправили на экспертизу в Сочи, в пакете оказался героин в значительном размере.

В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на выяснение и документирование всех обстоятельств правонарушения для последующего принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

https://www.kommersant.ru/doc/7232692

 

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 18:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МВД УСИЛИВАЕТ РАБОТУ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.