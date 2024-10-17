НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИНОСТРАНЦА СО СВЕРТКОМ ГЕРОИНА

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка провоза партии наркотического средства. В ходе пограничного контроля в пункте пропуска «Адлер» у иностранного гражданина 1978 года рождения, следовавшего на выезд из Российской Федерации в Республику Абхазия, был обнаружен и изъят сверток, обмотанный клейкой лентой зеленого цвета с порошкообразным веществом внутри, – рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.