МИНОБОРОНЫ ПРИЗЫВАЕТ НЕ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ ФАКТ ОБНОВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ С ГЕРОЯМИ АБХАЗИИ В ГОСМУЗЕЕ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия обращается к гражданам не политизировать факт обновления экспозиции с Героями Абхазии в Абхазском государственном музее, в зале истории Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 гг.

Министр обороны, Герой Абхазии – генерал-полковник В. И. Ануа с заместителями посетил музей, чтобы ознакомиться с экспозицией, посвященной Героям Абхазии, где наряду с доблестными командирами, защитниками Апсны, были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова, людей, запятнавших высокое звание «Герой Абхазии» своими действиями и высказываниями.

Руководством Министерства обороны было предложено Государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц. Экспозиция была снята на доработку.

Минобороны считает целесообразным напомнить, что герой – это выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотверженно совершающий подвиги. Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время. Он должен быть примером для подражания! – говорится в обращении Министерства обороны.