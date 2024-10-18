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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА

Новости Пятница, 18 октября 2024 13:45
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности республики. В рамках заседания, с учетом уже имеющейся информации о незаконных полетах БПЛА на приграничных территориях, рассматривалось предложение СГБ Абхазии о временной приостановке пропуска граждан на абхазо-грузинской границе с 23 по 30 октября 2024 года.

Это связано с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ о приостановлении пропуска на КПП Ингур, установив некоторые исключения:

– для возвращения в Абхазию граждан Республики Абхазия и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию;

– для бесперебойного функционирования энергосистемы (по линии РУП «Черноморэнерго»).

Глава государства поручил руководителям силовых структур усилить работу на период проведения парламентских выборов в Грузии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 13:53

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