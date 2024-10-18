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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 18 октября 2024 13:47
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. По сообщению СГБ Республики Абхазия 16 октября с.г., в ходе совместного патрулирования абхазо-грузинской государственной границы сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии в районе села Бгоура Галского района обнаружили беспилотный летательный аппарат, осуществлявший съемку окрестностей и военных объектов.

Используя средства радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен. По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения» Давиду Кацарава.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает данный инцидент в качестве откровенной провокации.

Подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне.

Несмотря на регулярные заявления высшего руководства Грузии о своем стремлении решать все существующие противоречия с Республикой Абхазия исключительно мирным путем, на практике со стороны Грузии продолжается нагнетание ситуации на абхазо-грузинской государственной границе, создающее серьезные угрозы безопасности и стабильности в регионе.

Абхазская сторона намерена обсудить провокацию, организованную грузинской стороной, с участниками Международных женевских дискуссий в ходе предстоящего раунда, намеченного на 5-6 ноября текущего года.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 13:50

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