РАУЛЬ ЛОЛУА: НАМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫМ ПРОВОКАЦИЯМ

«СГБ правильно ставит вопрос о проведении различных мероприятий на абхазо-грузинской государственной границе. В период проведения выборов в Грузии абхазская сторона должна предпринять различные шаги для того, чтобы эти провокации не распространялись на территорию Республики Абхазия.

Всем известно, что западные страны, а также различные прозападные движения в Грузии, в том числе и националистические, антироссийские, мечтают о том, чтобы выборы в стране прошли в пользу антироссийских кандидатов, которые настаивают на открытии так называемого «второго фронта» на территории Абхазии в период проведения Специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Поэтому нам необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям».

18 октября члены Совбеза РА одобрили предложение СГБ Абхазии о приостановлении пропуска на КПП Ингур, установив некоторые исключения.