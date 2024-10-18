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Абхазия Информ

РАУЛЬ ЛОЛУА: НАМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫМ ПРОВОКАЦИЯМ

Новости Пятница, 18 октября 2024 17:04
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РАУЛЬ ЛОЛУА: НАМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫМ ПРОВОКАЦИЯМ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа прокомментировал решение Совета Безопасности о временной приостановке пропуска граждан на абхазо-грузинской границе:

«СГБ правильно ставит вопрос о проведении различных мероприятий на абхазо-грузинской государственной границе. В период проведения выборов в Грузии абхазская сторона должна предпринять различные шаги для того, чтобы эти провокации не распространялись на территорию Республики Абхазия.

Всем известно, что западные страны, а также различные прозападные движения в Грузии, в том числе и националистические, антироссийские, мечтают о том, чтобы выборы в стране прошли в пользу антироссийских кандидатов, которые настаивают на открытии так называемого «второго фронта» на территории Абхазии в период проведения Специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Поэтому нам необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям».

18 октября члены Совбеза РА одобрили предложение СГБ Абхазии о приостановлении пропуска на КПП Ингур, установив некоторые исключения.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 17:13

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