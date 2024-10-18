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Абхазия Информ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Новости Пятница, 18 октября 2024 17:43
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ АГУ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Столичные спасатели встретились с проживающими в студенческом общежитии с учащимися Абхазского государственного университета. Обсуждались и отрабатывались конкретные задачи по пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также правила поведения при пожаре, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

На сегодняшний день в общежитии АГУ проживают 170 студентов.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 17:45

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