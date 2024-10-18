МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ГОТОВЫ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Главврач ЦРБ Гагры Индира Арсалия доложила, что больница обеспечена дизель-генератором, который недавно прошёл технический осмотр и работает в штатном режиме, автопарк скорой помощи укомплектован, все машины исправны. Кадровые проблемы в курортный сезон удалось решить благодаря коллегам из России, которые регулярно дежурили в медучреждении. На сегодняшний день в больнице работают два реаниматолога из Башкортостана.

В КБРЦ министр пообщался с главврачом Валерием Авидзба и ветеранами, которые проходят там лечение. Бутба интересовался вопросами питания пациентов, медикаментозного обеспечения, условиями пребывания в медучреждении.

Подготовку к зимнему периоду больницы Пицунды Эдуард Бутба обсудил с главой Администрации города Русланом Хунцария и главврачом стационара Савелием Серетиди. Министру доложили, что все автомобили скорой помощи исправны, штат полностью укомплектован. Единственная проблема – недостаточная мощность дизель-генератора.