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Абхазия Информ

ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОШЕЛ В ГОРОДЕ ГАЛЕ

Новости Пятница, 18 октября 2024 17:52
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ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОШЕЛ В ГОРОДЕ ГАЛЕ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. В городе Гале прошел двухдневный тренинг по основам социального проектирования. Об основных составляющих проекта ученикам 9-11 классов средней школы N1 города Гал рассказали специалисты в области социального проектирования Лана Чкадуа и Мате Цквитария.

Первый день тренинга включал в себя теоретические знания, а во второй день участники разделились на четыре команды, каждая из которых расписала свои идеи в проектной форме: приобретение книг для кабинета библиотеки, оснащение спортивного зала необходимым инвентарем, проведение тренингов с психологом для учеников старших классов и создание в школе кружка для дополнительного внеклассного изучения абхазского языка.

По решению комиссии, финансирование получит проект команды «Галский модерн», который предполагает создание в школе кружка для изучения абхазского языка.

Тренинги по основам социального проектирования реализуются Всемирным абхазо-абазинским конгрессом совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорта.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 17:54

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