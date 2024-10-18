 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В УФЕ

Новости Пятница, 18 октября 2024 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В УФЕ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, находящаяся с рабочей поездкой в Уфе, посетила Международную выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходила в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Выставка включает в себя множество разделов, ее площадь – пять тысяч квадратных метров. Это технологии и оборудование, строительство спортивных объектов, производство спортивной одежды, экипировки и многое другое. Также на территории выставки проходило большое количество активностей: автограф-сессии, мастер-классы, показательные выступления и презентации различных дисциплин. На витринах можно было увидеть высшие достижения российских атлетов.

В рамках выставки абхазской делегации удалось познакомиться со многими именитыми спортсменами и общественными деятелями, среди них олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидулина и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

Затем по приглашению министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтерева председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт – комплексный взгляд в будущее». Участники заседания во главе с президентом России Владимиром Путиным обсудили наиболее важные вопросы мирового и отечественного спорта: реализацию Стратегии-2030, развитие межгосударственного сотрудничества, инновационные виды спорта и духовное воспитание спортсменов.

Комплексный взгляд в будущее включает в себя новые форматы и партнерства, флагманом которых выступает Россия. Международные соревнования и игры, проводимые в рамках союзов и соглашений БРИКС, ШОС и СНГ, составляют основу многополярной спортивной концепции мира. Развиваются высокотехнологические виды спорта, в том числе фиджитал-дисциплины.

«Перспективы современного спорта нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации и двойных стандартов. Реализуя огромный опыт в проведении масштабных спортивных мероприятий, мы предлагаем новые форматы сотрудничества и при этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта», – отметил Владимир Путин.

Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. В Уфу приехали 5000 гостей из 100 стран мира. Главной площадкой форума стал Дворец борьбы. Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках в течение трех дней. Это спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 18:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОШЕЛ В ГОРОДЕ ГАЛЕ НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.