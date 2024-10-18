ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В УФЕ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, находящаяся с рабочей поездкой в Уфе, посетила Международную выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходила в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Выставка включает в себя множество разделов, ее площадь – пять тысяч квадратных метров. Это технологии и оборудование, строительство спортивных объектов, производство спортивной одежды, экипировки и многое другое. Также на территории выставки проходило большое количество активностей: автограф-сессии, мастер-классы, показательные выступления и презентации различных дисциплин. На витринах можно было увидеть высшие достижения российских атлетов.

В рамках выставки абхазской делегации удалось познакомиться со многими именитыми спортсменами и общественными деятелями, среди них олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидулина и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

Затем по приглашению министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтерева председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт – комплексный взгляд в будущее». Участники заседания во главе с президентом России Владимиром Путиным обсудили наиболее важные вопросы мирового и отечественного спорта: реализацию Стратегии-2030, развитие межгосударственного сотрудничества, инновационные виды спорта и духовное воспитание спортсменов.

Комплексный взгляд в будущее включает в себя новые форматы и партнерства, флагманом которых выступает Россия. Международные соревнования и игры, проводимые в рамках союзов и соглашений БРИКС, ШОС и СНГ, составляют основу многополярной спортивной концепции мира. Развиваются высокотехнологические виды спорта, в том числе фиджитал-дисциплины.

«Перспективы современного спорта нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации и двойных стандартов. Реализуя огромный опыт в проведении масштабных спортивных мероприятий, мы предлагаем новые форматы сотрудничества и при этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта», – отметил Владимир Путин.

Форум «Россия – спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. В Уфу приехали 5000 гостей из 100 стран мира. Главной площадкой форума стал Дворец борьбы. Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках в течение трех дней. Это спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.