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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 18 октября 2024 18:00
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в с. Мархьаул был задержан Граняк Руслан Федорович, 1992 г.р., так же изъято незаконно хранимое при нем оружие – автомат системы «Калашникова» с боеприпасами к нему.

Руслан Граняк, находясь у себя дома в Гулрыпшском районе, во время ссоры с супругой произвел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия, после чего скрылся. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть районного отдела внутренних дел, в результате оперативного реагирования преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска Гулрыпшского РОВД.

В отношении гражданина Граняк в соответствии с ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводи группа дознания райотдела. На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 18:06

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