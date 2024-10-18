К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, СОДЕРЖАЩИХ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Новости Пятница, 18 октября 2024 18:06
Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум обращается к жителям города и граничащих районов, содержащих крупный рогатый скот.
Администрация напоминает, что выгул скота в черте города запрещен. Мэрия просит горожан, не выпускать его в город. В случае обнаружения скота в черте города, будут приняты меры по его вылавливанию и изъятию, а к владельцам будут применены меры административного взыскания с наложением денежных штрафов.
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