ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ О ПОПЫТКАХ ЗАПАДА ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ ФРОНТ ПРОТИВ РОССИИ

«Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», – сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3».