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Абхазия Информ

ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ О ПОПЫТКАХ ЗАПАДА ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ ФРОНТ ПРОТИВ РОССИИ

Новости Пятница, 18 октября 2024 18:26
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ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ О ПОПЫТКАХ ЗАПАДА ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ ФРОНТ ПРОТИВ РОССИИ

Сухум. 18 октября 2024. Абхазия-Информ. МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Западные страны не оставляют попыток «открыть второй фронт» против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Одной из очень серьёзных проблем, возвращаясь к Грузии, являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», – сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 октября 2024 18:29

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