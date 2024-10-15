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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 15 октября 2024 18:17
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. С 19 по 21 октября Государственный театр танца Карачаево-Черкессии выступит с концертами в Абхазии:

19 октября в 18:00 – во Дворце культуры им. Д. Гулиа в Ткуарчале;

20 октября с 18:00 – в Доме культуры им.Р..Цвижба в Очамчыре;

21 октября в 18:00 – в Абхазской государственной филармонии им.Р. Гумба в Сухуме.

Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 15 октября 2024 18:26

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