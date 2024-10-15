ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ
Новости Вторник, 15 октября 2024 18:17
Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. С 19 по 21 октября Государственный театр танца Карачаево-Черкессии выступит с концертами в Абхазии:
19 октября в 18:00 – во Дворце культуры им. Д. Гулиа в Ткуарчале;
20 октября с 18:00 – в Доме культуры им.Р..Цвижба в Очамчыре;
21 октября в 18:00 – в Абхазской государственной филармонии им.Р. Гумба в Сухуме.
Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Абхазии.