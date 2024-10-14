В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛИСЬ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия с 14 по 18 октября проводятся командно-штабные учения с подразделениями видов и родов войск. В учениях примут участие специальные подразделения силовых структур республики, резервисты. Основная цель учений – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях.

В ходе учений будет отрабатываться комплекс задач, включающий боевую и мобилизационную готовность, подготовку и ведение боевых действий, их всестороннего обеспечения, другие вопросы управления войсками (силами).

Учения проводятся под руководством начальника Генерального штаба ВС Абхазии на всех полигонах и незнакомых для войск участках местности.