В КУТОЛЕ ВОЗРОЖДАЮТ АБХАЗСКИЙ ЧАЙ

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. В поселке Тоумышь села Кутол Очамчырского района при поддержке государства активно возрождается чайная отрасль, имеющая глубокие корни и богатую историю. Чай здесь начали выращивать еще в начале XX века, когда уникальный климат и плодородная земля сделали это село знаменитым своими плантациями. Однако распад СССР, грузино-абхазская война и экономическая блокада привели к запустению многих плантаций. Теперь местные жители, осознав важность возрождения этого наследия, активно работают над восстановлением чайного производства.

Одним из инициаторов этого процесса стал Адгур Гергия, чьи родители посвятили свою жизнь чаю. В советское время они трудились на чайных плантациях, а после войны мать Адгура самостоятельно занималась производством. Когда отрасль пришла в упадок, он вместе с Алясом Асландзия арендовал у государства чайные плантации и основал частное предприятие.

«Мы начали с небольших участков, всего 2-3 гектара, чтобы оценить, что сможем сделать. У нас была мечта вернуть жизнь нашим землям и создать рабочие места для молодежи», – делится Адгур.

Аляс Асландзия добавляет, что в 2019 году они начали восстанавливать чайные плантации фактически с нуля.

«Сначала мы не могли работать на полную мощность, так как занимались и другими делами», – рассказывает он.

Позже предприниматели узнали о ведомственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства» и подали заявку на грант. Государство проявило заинтересованность в восстановлении чайной отрасли, и в 2022 году выделило 2,2 миллиона рублей на закупку нового оборудования, включая завялочную линию, роллерный цех, ферментационный шкаф и сушильную печь.

В 2023 году они выиграли грант на сумму 500 тысяч рублей по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия».

«Мы восстанавливали наши плантации собственными силами, подрезая и очищая их. Первый урожай ждали два-три года. Без государственной поддержки достичь таких результатов было бы сложно», – добавил А. Асландзия.

Благодаря новому оборудованию удалось значительно повысить качество продукции, расширить ассортимент и увеличить объемы производства до 500 кг чая в сутки.

«Сначала мы занимались только черным байховым чаем, а в 2023 году, получив обжарочную бочку, начали выпускать зеленый и желтый чай, а в 2024 году планируем добавить новые виды», – рассказывает он.

Сбор чая осуществляется вручную, что позволяет сохранять высокое качество. «Работа кропотливая, каждый листок имеет значение, и мы стараемся собирать только лучший урожай», – подчеркивает Аляс. В этом году они также начали экспериментировать с новыми сортами, включая менее распространенные виды.

Марина Толмачева, основатель компании Zen Tea и владелица собственных плантаций в Краснодарском крае, приехала в Кутол, чтобы обменяться опытом и разработать новые виды чая на территории Абхазии.

«На момент нашего знакомства местные производители уже делали черный, зеленый, белый и желтый чай. Мы привезли им технологии для производства красного чая, улунов и габа чая», – рассказала она.

Габа чай производится с помощью бескислородной ферментации, разработанной в Японии в 80-х годах. Он богат гамма-аминомасляной кислотой, которая способствует улучшению работы мозга, повышает концентрацию и расслабляет мышцы.

Марина отметила, что местные производители открыты к новым знаниям и хорошо воспринимают инновации. Она также поделилась, что в России, например, черный чай обладает древесными и бисквитными нотками с послевкусием грецкого ореха, тогда как здесь, в Абхазии, чувствуются древесные нотки и красные ягоды.

«Это мне очень нравится! Мы занимаемся производством чая в нескольких странах: России, Грузии, Шри-Ланке и Абхазии», – добавила Толмачева.

Производители чая выражают искреннюю благодарность руководству страны за систематическую поддержку. Недавно компания «Черноморэнерго» провела высоковольтные линии к производственным мощностям, что значительно улучшило условия работы. Ранее цех питался от общего трансформатора с недостаточной мощностью, что затрудняло процесс обработки чая и влияло на его качество. Теперь, благодаря надежному энергоснабжению, производство стало более эффективным.

Как отмечает Аляс, «проблемы с электричеством негативно сказывались на качестве чая, а теперь все стало намного проще».

Сборщица чая Нуну Шанава, демонстрируя правильную технологию ручной сборки, также отметила важность этих изменений.

«Мы рады, что, благодаря нашим ребятам, у нас есть работа. Платят нам хорошо, и мы очень довольны», – подчеркнула она.

Впереди у кутольцев амбициозные планы по расширению экспорта и выходу на российский рынок. Местные производители ведут переговоры, чтобы их чай появился на российских прилавках под собственным брендом.

«Чай под отечественным брендом «Экочай», представленный в экопакетах и тубусах, можно приобрести только в магазинах Абхазии. Однако мы активно ведем переговоры, чтобы исправить это, – добавляет изготовитель. – Мы уверены, что наш чай сможет конкурировать с другими марками. У нас есть все необходимые условия и желание развиваться».

Нынешнее руководство страны активно работает над восстановлением сельского хозяйства, которое считается одной из приоритетных отраслей. Государство поддерживает предпринимателей и стимулирует развитие традиционных культур, таких как чай, что создает условия для улучшения качества жизни в селах и возвращения к историческим корням. Таким образом, восстановление чайной отрасли в селе Кутол – это не только возвращение к историческим традициям, но и создание новых возможностей для местных жителей, что позволяет надеяться на светлое будущее региона.

Для справки, в советское время чайная отрасль в Абхазии достигла своего расцвета: площадь чайных плантаций составляла 14 000 гектаров, а объемы производства превышали 25 000 тонн чая в год. Чай был важной частью экономики региона, экспортировался в другие республики СССР и пользовался большим спросом.

Об этом сообщает пресс-служба президента.