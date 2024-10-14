МИД: ОЧЕРЕДНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ООН ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСКАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ НА МЕСТАХ И НОСИТ ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ И ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР

«11 октября в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию «Сотрудничество с Грузией», в которой в очередной раз подтверждается приверженность территориальной целостности Грузии, говорится о якобы «нарушениях прав человека» в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, осуждается якобы «продолжающееся незаконное военное присутствие» России в Абхазии и Южной Осетии.

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментарием по поводу резолюции «Сотрудничество с Грузией» принятой Советом ООН по правам человека в Женеве. В комментарии говорится:

Вынуждены констатировать, что очередная резолюция Совета ООН по правам человека с использованием шаблонных, повторяющихся из раза в раз терминов, значительно искажает реальную картину на местах и носит абсолютно политизированный и тенденциозный характер. Как и прежде, представители западных стран, принимая подобные документы, сознательно искажают объективную реальность и стремятся тем самым оказать безоговорочную поддержку своим грузинским партнерам.

В резолюции вновь звучат обвинения в якобы существующих гуманитарных проблемах для этнических грузин, проживающих на территории Республики Абхазия. При этом в этой же

В частности, речь идет об одном из основополагающих прав человека на свободу передвижения. Эта проблема стоит достаточно остро в Абхазии, но несмотря на очевидную дискриминацию прав наших граждан, так называемое международное сообщество продолжает полностью игнорировать эти серьезные вызовы.

Хотели бы напомнить, что положения о праве на свободное передвижение закреплены в таких универсальных международных актах, как Всеобщая декларация прав человека (ст.13) и Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.12).

Сложившаяся практика принятия решений различными международными и европейскими структурами демонстрирует их безусловную ангажированность и стремление руководствоваться однобокой информацией, представленной исключительно грузинской стороной. В подобных условиях невозможно говорить о каком-либо доверии к документам, принимаемым этими международными структурами.

Продолжаем настаивать на том, что для того, чтобы международное сообщество имело объективное представление о происходящих в нашем регионе событиях и получало достоверную информацию, необходимо предоставить возможность представителям Абхазии принять участие в работе профильных структур ООН, в том числе в Совете по правам человека.

Абхазская сторона на протяжении последних десятилетий неоднократно обращалась с призывами к международному сообществу предоставить возможность абхазским дипломатам выступить перед представителями ООН и других международных структур, однако эти призывы так и остались незамеченными.

Глубоко убеждены в том, что без участия представителей Республики Абхазия в работе различных международных структур, занимающихся проблемами урегулирования в Закавказье, невозможно будет рассчитывать на скорое и объективное решение накопившихся противоречий».