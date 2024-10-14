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Абхазия Информ

ИНАР ЛАДАРИЯ УЧАСТВОВАЛ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ VIII КУБКА ПО СОФТБОЛУ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Новости Понедельник, 14 октября 2024 17:01
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ИНАР ЛАДАРИЯ УЧАСТВОВАЛ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ VIII КУБКА ПО СОФТБОЛУ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению чрезвычайного и полномочного посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Никарагуа Хавьера Арруе чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария принял участие в церемонии открытия VIII Кубка по софтболу «Дружба Народов» имени президента Венесуэлы, команданте Уго Чавеса Фриаса. В церемонии открытия также участвовали послы Венесуэлы, Кубы, представители государственных учреждений Никарагуа и СМИ.

Мероприятие организовано посольством Венесуэлы в Никарагуа и никарагуанской энергетической компанией «Энель». В турнире участвуют любительские команды по софтболу из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Право первого удара по мячу на турнире было предоставлено послу Абхазии Инару Ладария. Дипломат пожелал участникам удачи и выразил надежду на то, что турнир завершится торжеством братства, дружбы и солидарности.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 14 октября 2024 17:06

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