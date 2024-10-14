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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ НИКАРАГУА

Новости Понедельник, 14 октября 2024 16:58
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ НИКАРАГУА

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Национальной ассамблеи Республики Никарагуа чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария и советник-посланник посольства Аляс Айба приняли участие в специальной сессии Национальной ассамблеи, на которой главный законодательный орган страны осудил геноцид в Палестине и обратился с просьбой к правительству Никарагуа разорвать дипломатические отношения с правительством Государства Израиля.

Президент Никарагуа, команданте Даниэль Ортега поручил МИД Никарагуа разорвать дипломатические отношения с правительством Биньямина Нетаньяху.

Республика Никарагуа стала второй страной, которая после Боливии разорвала дипломатические отношения с правительством Израиля.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 14 октября 2024 17:00

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