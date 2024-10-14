ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ НИКАРАГУА

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Национальной ассамблеи Республики Никарагуа чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария и советник-посланник посольства Аляс Айба приняли участие в специальной сессии Национальной ассамблеи, на которой главный законодательный орган страны осудил геноцид в Палестине и обратился с просьбой к правительству Никарагуа разорвать дипломатические отношения с правительством Государства Израиля.