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Абхазия Информ

АНОНС ВЫСТАВКИ «СОХРАНИМ КАШТАНОВЫЕ ЛЕСА АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 14 октября 2024 14:25
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АНОНС ВЫСТАВКИ «СОХРАНИМ КАШТАНОВЫЕ ЛЕСА АБХАЗИИ»

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) анонсирует проведение выставки «Сохраним каштановые леса Абхазии» 21 октября 2024 года. Мероприятие пройдет на территории Ботанического сада на площадке у Кавказской липы в городе Сухум.

В ходе мероприятия эксперты в области экологии представят актуальную информацию о состоянии этих редких экосистем и предложат возможные пути их сохранения. Особое внимание будет уделено этнокультурному аспекту и значению каштана, который на протяжении веков занимал важное место в быту и традициях.

В программу также будет входить фотовыставка и дегустация традиционных блюд, приготовленных из каштанов.

Начало мероприятия состоится в 12:00.

Вход свободный.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 14 октября 2024 14:27

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