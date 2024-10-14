АНОНС ВЫСТАВКИ «СОХРАНИМ КАШТАНОВЫЕ ЛЕСА АБХАЗИИ»
Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) анонсирует проведение выставки «Сохраним каштановые леса Абхазии» 21 октября 2024 года. Мероприятие пройдет на территории Ботанического сада на площадке у Кавказской липы в городе Сухум.
В ходе мероприятия эксперты в области экологии представят актуальную информацию о состоянии этих редких экосистем и предложат возможные пути их сохранения. Особое внимание будет уделено этнокультурному аспекту и значению каштана, который на протяжении веков занимал важное место в быту и традициях.
В программу также будет входить фотовыставка и дегустация традиционных блюд, приготовленных из каштанов.
Начало мероприятия состоится в 12:00.
Вход свободный.
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