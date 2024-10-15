ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. Жителю Галского района Чилава Гургену Тариеловичу, 1978 г.р., вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА – незаконно приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Запрещенное вещество мужчина хранил при себе и добровольно выдал при личном досмотре, будучи задержанным сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Гагида.
На время предварительного следствия гражданин Чилава отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит следственное подразделение районного отдела внутренних дел.
Об этом сообщает сайт МВД.
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