ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. Жителю Галского района Чилава Гургену Тариеловичу, 1978 г.р., вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА – незаконно приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства. Запрещенное вещество мужчина хранил при себе и добровольно выдал при личном досмотре, будучи задержанным сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Гагида.