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Абхазия Информ

В ГАЛЕ ПРОХОДИТ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Новости Вторник, 15 октября 2024 18:28
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В ГАЛЕ ПРОХОДИТ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. В городе Гал стартовал двухдневный тренинг по основам социального проектирования. Проект реализуется Всемирным абхазо-абазинским конгрессом совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорта Абхазии.

Об основных составляющих проекта ученикам 9-11 классов средней школы №1 города Гал рассказали специалисты в области социального проектирования Лана Чкадуа и Мате Цквитария.

Тренинг длится два дня: первый день включает в себя теоретические знания, а во второй день участники делятся на команды и пробуют создать свой первый проект.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 15 октября 2024 18:55

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