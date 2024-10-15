В ГАЛЕ ПРОХОДИТ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. В городе Гал стартовал двухдневный тренинг по основам социального проектирования. Проект реализуется Всемирным абхазо-абазинским конгрессом совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорта Абхазии.

Об основных составляющих проекта ученикам 9-11 классов средней школы №1 города Гал рассказали специалисты в области социального проектирования Лана Чкадуа и Мате Цквитария.

Тренинг длится два дня: первый день включает в себя теоретические знания, а во второй день участники делятся на команды и пробуют создать свой первый проект.