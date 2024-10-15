АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧАТ МЕНЬШЕ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. Госпрограмма «Оказание финансовой помощи Республике Абхазия и Республике Южная Осетия» будет в 2025 году Россией сокращена. Если в этом году было запланировано 12,5 млрд рублей, то в будущем ожидать придется на 800 млн рублей меньше.

Скажем, бюджетные инвестиции в Южной Осетии обойдутся в будущем году в 1,1 млрд рублей, а в Абхазии – почти в 1,3 млрд рублей.

Вдвое меньше (556 млн рублей) будет стоить медстрахование неработающих граждан России в Абхазии и Южной Осетии. Пенсии россиянам, живущим в Абхазии, будут стоить 100 млн рублей в будущем году (а вот для Южной Осетии такой отдельной строки в бюджете нет).

При этом, например, резко подорожает ведомственный проект Минобрнауки «Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия». Если в этом году абхазские ученые получат из федерального бюджета 127 млн рублей, то в будущем – уже 200 миллионов.

Ну и самый скромный пункт госпрограммы – это субсидии на перевозки туристов из Сочи в Абхазию. Каждый год на эти цели выделяют одну и ту же сумму, всего 5 млн рублей. Что лишний раз говорит о реальной популярности такого направления.

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