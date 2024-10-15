 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧАТ МЕНЬШЕ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ

Новости Вторник, 15 октября 2024 18:37
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧАТ МЕНЬШЕ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. Госпрограмма «Оказание финансовой помощи Республике Абхазия и Республике Южная Осетия» будет в 2025 году Россией сокращена. Если в этом году было запланировано 12,5 млрд рублей, то в будущем ожидать придется на 800 млн рублей меньше.

Скажем, бюджетные инвестиции в Южной Осетии обойдутся в будущем году в 1,1 млрд рублей, а в Абхазии – почти в 1,3 млрд рублей.

Вдвое меньше (556 млн рублей) будет стоить медстрахование неработающих граждан России в Абхазии и Южной Осетии. Пенсии россиянам, живущим в Абхазии, будут стоить 100 млн рублей в будущем году (а вот для Южной Осетии такой отдельной строки в бюджете нет).

При этом, например, резко подорожает ведомственный проект Минобрнауки «Научное обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия». Если в этом году абхазские ученые получат из федерального бюджета 127 млн рублей, то в будущем – уже 200 миллионов.

Ну и самый скромный пункт госпрограммы – это субсидии на перевозки туристов из Сочи в Абхазию. Каждый год на эти цели выделяют одну и ту же сумму, всего 5 млн рублей. Что лишний раз говорит о реальной популярности такого направления.

https://akcent.site/novosti

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 15 октября 2024 18:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАЛЕ ПРОХОДИТ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» ОБЕСПЕЧИЛА СЕМЬЮ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ НОВОЙ КВАРТИРОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.