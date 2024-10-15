КАК ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» ОБЕСПЕЧИЛА СЕМЬЮ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ НОВОЙ КВАРТИРОЙ

Сухум. 15 октября 2024. Абхазия-Информ. Гия Джопуа из Очамчыры всегда мечтал о собственном доме. Он с женой и двумя детьми жил в доме своего отца, но понимал, что пришло время создать свой уголок. Узнав о программе «Жилище», реализуемой Министерством социального обеспечения, Гия, инвалид первой группы с рождения, который подходит по категории для участия, решил подать заявку.

Собрав все необходимые документы, Гия с надеждой ждал ответа. Спустя полгода ему позвонили с радостной новостью: государство выделило сертификат на сумму 1 миллион рублей.

Это стало для него настоящим подарком. Гия нашел трехкомнатную квартиру в районе порта за 950 тысяч рублей. Хотя в ней не было ремонта, он с энтузиазмом взялся за дело.

«Много уже сделано, но впереди еще немало работы», – делится он.

Гия с благодарностью говорит о поддержке, которую он получил от государства:

Справка о программе «Жилище»

Государственная целевая программа «Жилище» действует с 2021 года и направлена на обеспечение жильем наиболее социально незащищенных категорий граждан Республики Абхазия. Программа охватывает многодетные семьи, инвалидов I группы, семьи с детьми-инвалидами, а также другие уязвимые группы. За период с 2021 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей.

Программа продолжает успешно функционировать, предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.

Об этом сообщает пресс-служба президента.