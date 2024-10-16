 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Новости Среда, 16 октября 2024 15:45
Оцените материал
(0 голосов)
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Беслан Воуба – мастер-художник, получивший грант от государства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономики Абхазии. Его увлечение творчеством началось еще в детстве.

«Сначала это был пластилин, потом глина, а потом как-то постепенно я перешел к дереву. Меня это так затянуло, что вот уже более 20 лет я занимаюсь резьбой», – рассказывает Беслан.

Сегодня его основное занятие – это создание народных музыкальных инструментов.

«Сейчас я полностью сосредоточен на изготовлении инструментов. В данный момент изучаю технологию изготовления таких инструментов, как аюмаа, апхьарца и ахымаа. Для меня важно, чтобы это ремесло не исчезло в нашей республике», – говорит он.

Однако его опыт не ограничивается только этим.

«До этого я занимался мебелью. Двери, кровати, столы, стулья – мы делали всё это. В мастерской работали ребята, я их нанимал, и вместе мы изготавливали и домашнюю утварь. Даже участвовали в благотворительных проектах, когда делали мебель и окна для малоимущих», – поделился мастер.

На сегодняшний день в Абхазии, по словам Беслана, осталось всего два мастера, изготавливающих народные музыкальные инструменты: «Есть еще один мастер, Василий Арухава, он живет в селе Хуап».

Беслан увлекся этим ремеслом после того, как его пригласили принять участие в Доме юношества в проекте по обучению молодежи игре на национальных инструментах.

«Я согласился, потому что мне всегда были интересны художественные работы, а музыкальный инструмент – это ведь тоже искусство. В итоге я сделал два инструмента, которые звучали просто замечательно. В следующем потоке мне нужно было сделать уже 12», – отметил Беслан.

Однако процесс изготовления инструментов оказался непростым.

«Я почти сразу столкнулся с тем, что мне не хватало нужного оборудования. Например, ленточная пила и фуговальный станок – это то, без чего очень сложно работать. Приходилось много времени тратить на решение, как придать заготовке определенные изгибы, и, конечно, был большой процент брака и отходов», – сказал он.

Тогда Беслан написал проект и получил помощь от комитета спорта, что позволило ему приобрести необходимое на тот момент оборудование.

Позже он узнал о программе поддержки малого и среднего бизнеса от Министерства экономики Абхазии.

«Я увидел объявление и сразу подал заявку. Честно, не ожидал, что пройду, ведь подали заявки 100 человек, а я был 95-м. Но моим козырем было то, что я занимаюсь народными инструментами. И, как оказалось, это заинтересовало организаторов, и они решили поддержать мой проект», – поделился Воуба.

С помощью гранта Беслан смог приобрести еще больше станков и оборудования.

«Это оборудование значительно облегчило мою работу. Теперь у меня меньше брака, меньше отходов. А еще, что очень важно, на этом оборудовании я обучаю ребят. Я очень хочу передать свои знания и навыки другим, чтобы это ремесло развивалось», – сказал он.

IMG-20241016-WA0015.jpg

Воуба выражает особую благодарность государству за поддержку малого бизнеса.

«Я очень благодарен, в первую очередь президенту, за такую помощь. Подобные проекты дают нам, мастерам, возможность развиваться, создавать что-то новое, при этом сохраняя нашу культуру. Если таких проектов будет больше, я уверен, что многие наши граждане смогут воплотить свои давние мечты и внести вклад в развитие республики», – отметил Беслан.

Государственная краткосрочная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В соответствии с настоящей Программой, реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности. В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия, на условиях софинансирования – часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством.

За период с 2022 по 2024 год благодаря программе было удовлетворено 294 заявок предпринимателей на общую сумму 200 млн. руб., в таких отраслях как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 16 октября 2024 15:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КАК ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» ОБЕСПЕЧИЛА СЕМЬЮ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ НОВОЙ КВАРТИРОЙ НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И КУРСАНТОВ ВШМ МВД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.