СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Беслан Воуба – мастер-художник, получивший грант от государства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономики Абхазии. Его увлечение творчеством началось еще в детстве.

«Сначала это был пластилин, потом глина, а потом как-то постепенно я перешел к дереву. Меня это так затянуло, что вот уже более 20 лет я занимаюсь резьбой», – рассказывает Беслан.

Сегодня его основное занятие – это создание народных музыкальных инструментов.

«Сейчас я полностью сосредоточен на изготовлении инструментов. В данный момент изучаю технологию изготовления таких инструментов, как аюмаа, апхьарца и ахымаа. Для меня важно, чтобы это ремесло не исчезло в нашей республике», – говорит он.

Однако его опыт не ограничивается только этим.

«До этого я занимался мебелью. Двери, кровати, столы, стулья – мы делали всё это. В мастерской работали ребята, я их нанимал, и вместе мы изготавливали и домашнюю утварь. Даже участвовали в благотворительных проектах, когда делали мебель и окна для малоимущих», – поделился мастер.

На сегодняшний день в Абхазии, по словам Беслана, осталось всего два мастера, изготавливающих народные музыкальные инструменты: «Есть еще один мастер, Василий Арухава, он живет в селе Хуап».

Беслан увлекся этим ремеслом после того, как его пригласили принять участие в Доме юношества в проекте по обучению молодежи игре на национальных инструментах.

«Я согласился, потому что мне всегда были интересны художественные работы, а музыкальный инструмент – это ведь тоже искусство. В итоге я сделал два инструмента, которые звучали просто замечательно. В следующем потоке мне нужно было сделать уже 12», – отметил Беслан.

Однако процесс изготовления инструментов оказался непростым.

«Я почти сразу столкнулся с тем, что мне не хватало нужного оборудования. Например, ленточная пила и фуговальный станок – это то, без чего очень сложно работать. Приходилось много времени тратить на решение, как придать заготовке определенные изгибы, и, конечно, был большой процент брака и отходов», – сказал он.

Тогда Беслан написал проект и получил помощь от комитета спорта, что позволило ему приобрести необходимое на тот момент оборудование.

Позже он узнал о программе поддержки малого и среднего бизнеса от Министерства экономики Абхазии.

«Я увидел объявление и сразу подал заявку. Честно, не ожидал, что пройду, ведь подали заявки 100 человек, а я был 95-м. Но моим козырем было то, что я занимаюсь народными инструментами. И, как оказалось, это заинтересовало организаторов, и они решили поддержать мой проект», – поделился Воуба.

С помощью гранта Беслан смог приобрести еще больше станков и оборудования.

«Это оборудование значительно облегчило мою работу. Теперь у меня меньше брака, меньше отходов. А еще, что очень важно, на этом оборудовании я обучаю ребят. Я очень хочу передать свои знания и навыки другим, чтобы это ремесло развивалось», – сказал он.

Воуба выражает особую благодарность государству за поддержку малого бизнеса.

«Я очень благодарен, в первую очередь президенту, за такую помощь. Подобные проекты дают нам, мастерам, возможность развиваться, создавать что-то новое, при этом сохраняя нашу культуру. Если таких проектов будет больше, я уверен, что многие наши граждане смогут воплотить свои давние мечты и внести вклад в развитие республики», – отметил Беслан.

Государственная краткосрочная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В соответствии с настоящей Программой, реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности. В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия, на условиях софинансирования – часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством.

За период с 2022 по 2024 год благодаря программе было удовлетворено 294 заявок предпринимателей на общую сумму 200 млн. руб., в таких отраслях как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.