НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И КУРСАНТОВ ВШМ МВД

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. В Высшей школе милиции Министерства внутренних дел Абхазии состоялось награждение сотрудников и курсантов, принявших активное участие в торжественном марше парадного расчета МВД, посвященном празднованию 31-ой годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.

Также приказом министра внутренних дел Роберта Киут объявлена благодарность руководящему составу, курсантам первого курса Высшей школы милиции.

Как отметил в своем поздравительном слове Роберт Киут, на протяжении всего этапа обучения в школе курсанты будут осваивать необходимые профессиональные компетенции для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами, добросовестно и мужественно выполнять свой служебный долг.

В ходе церемонии приказом министра за заслуги в области образования и воспитания учащихся, высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, творческий подход к педагогической деятельности и в связи с празднованием Дня учителя почетными грамотами были награждены ряд преподавателей школы.

Об этом сообщает сайт МВД.