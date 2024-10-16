РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча должностных лиц таможенных органов Республики Абхазия и Российской Федерации по вопросам организации таможенного оформления и таможенного контроля на абхазо-российской государственной границе в преддверии цитрусового сезона.

В рамках рабочей встречи были подведены итоги курортного сезона 2024 года, обсуждались актуальные вопросы о подготовке к сезону перемещения в Российскую Федерацию цитрусовой продукции, произрастающей на территории Абхазии в 2024-2025гг., а также вопросы совершения таможенных операций и проведении таможенного контроля транспортных средств, перемещаемых физическими лицами.

По итогам рабочей встречи было достигнуто взаимопонимание по многим насущным проблемам. Сторонами была отмечена необходимость в усилении взаимодействия приграничных таможенных служб Абхазии и России в целях оперативного решения возникающих вопросов и ускорения процесса прохождения таможенных формальностей на абхазо-российской государственной границе в период цитрусового сезона.