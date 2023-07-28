ПЛАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН МНС НА 129%

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия состоялось расширенное заседание по подведению итогов поступления налогов и платежей в государственный бюджет за 1 полугодие 2023 года и итогов работы МНС РА по контролю за исполнением налогового законодательства страны.

В его работе приняли участие руководство ведомства, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, замминистра экономики Теймураз Миквабия и начальники территориальных инспекции.

«Добрый день уважаемые гости и коллеги. Сегодня темой нашей расширенной встречи является подведение итогов деятельности ведомства за минувшие полгода. За это время работа ведомства дала соответствующие результаты, которые мы хотели бы озвучить и обсудить. Мы расскажем не только о тех успехах, которые были достигнуты, но и о препятствиях, которые могут и появляются на пути к успешной реализации поставленных задач», – отметил Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Михаил Габелия.

По результатам работы за I полугодие 2023 г. общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия, поступивших в государственный бюджет, составил – 1 893 723,9 тыс. руб., при плане – 1 463 680,7 тыс. руб. Выполнение 129%, в суммарном выражении перевыполнение равно 430 043,0 тыс. руб.

Динамика фактических поступлений налоговых платежей за 1 полугодие 2023 г., в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года составила 123%. (+351 629,9 тыс..руб.).

Плановые задания, администрируемые МНС РА за 1полугодие 2023г., выполнены по всем районам республики, за исключением Очамчырского района.

В целом по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых и иных платежей в бюджет: налог на прибыль – 126%, подоходный налог – 135%, НДС – 124%, по земельному налогу – 136%, налог на имущество – 140%, спецналог – 117%, патент – 120%, госпошлина за выдачу свидетельства о присвоении ИНН – 140%.

Не выполнены плановые показатели по таким видам налоговых платежей как: акциз – 96%, плата за выдачу акцизных марок – 84%.

Также были поступления по денежным взысканиям штраф и пеня за нарушение налогового законодательства 33 158,0 тыс руб., административный штраф – 251,3 тыс. руб. и штраф за нарушение порядка обращения с денежной наличностью – 312,5 тыс. руб.

Руководитель Администрации президента Джансух Нанба отметил положительную динамику в работе ведомства: «Те шаги, которые предпринимаются ведомством правильные, а обозначенные проблемные вопросы безусловно также нужно решать, предлагая пути выхода из ситуации. В целом, считаю, что Министерство по налогам и сборам заслуживает высокую оценку по результатам полугодия, за что хотелось бы выразить вам благодарность».

Всего по состоянию на 01.07.2023г. на налоговом учете состоит 14 859 индивидуальных предпринимателей, за аналогичный период 2022г. состояло на учете 13 479.

За I-полугодие 2023 года встало на налоговый учет 749 индивидуальных предпринимателей. Количество объектов налогообложения – 20 753, в сравнении с прошлым годом увеличение составило на 2768 объектов.

Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет от деятельности индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 1-ое полугодие 2023 г., составил – 319 224,1 тыс. руб. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2022г. составила 120%.

По результатам контрольно-аналитической работы Управления налогообложения юридических лиц МНС РА за 1-ое полугодие 2023 года всего проведено 314 документальных проверок, по результатам которых, доначисление за нарушение налогового законодательства составило 98 810,5 тыс. руб., в том числе налогов – 58 346,0 тыс. руб., штрафных санкций – 40 464,5 тыс. руб.

На 01.07.2023 г. на учете в налоговых органах состоят 5 378 юридических лица прошедших перерегистрацию.

«Очень достойные результаты за полугодие, уверен, что год завершите также. Самое главное, появилось доверие налогоплательщиков, люди стали больше доверять системе государства», – заверил Владимир Делба.

Завершая заседание, министр по налогам и сборам поблагодарил гостей и коллег за работу и выразил надежду на еще более плодотворную деятельность ведомства и впредь.