 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023

ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Если депутаты парламента Абхазии проголосуют за законопроекты, разрешающие продажу иностранцам апарт-отелей, митингов в Сухуме не…
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ

В мире

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ
июля 27 2023

ЧЕРЁМИН: МОСКВА СУМЕЛА СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Москва смогла сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных…
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022
ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИРМА АНУА РАССКАЗАЛА О СИТУАЦИИ С НАРКОМАНИЕЙ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 28 июля 2023 22:49
Оцените материал
(0 голосов)
ИРМА АНУА РАССКАЗАЛА О СИТУАЦИИ С НАРКОМАНИЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Главный врач Республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью «Апсны.Иахьа» рассказала о ситуации с женской наркоманией, популярных наркотиках и причинах выбора такого пути.

По словам Ирмы Ануа, на конец 2022 и начало 2023 года в Абхазии на учете в республиканском стоят 2910 человек,, из них наркозависимых 1126 человек, а алкозависимых – 1784.

Говоря о самых популярных видах наркотиков в Абхазии, Ануа проинформировала, что таковыми являются методон и мефедрон.

«Самыми популярными инъекционными наркотиками в Абхазии на сегодняшний день являются метадон и мефедрон. Многие курят марихуану. Если говорить о таблетках, таких как «Лирика», то эти препараты внесены в список наркотических средств, и последствия от их употребления очень тяжелые, не меньше, чем от метадона и мефедрона. Человек, который два-три раза примет такие таблетки, не замечает особой зависимости, а в случае с метадоном и мефедроном болезнь развивается намного быстрее.

Очень часто человек даже не замечает, как становится зависимым. Эта болезнь вызывает тяжелейшее влияние на центральную нервную систему, вызывает депрессивные расстройства, тревожность. В результате здоровый человек превращается в психически больного, а лечение нередко длится годами», – рассказала Ануа.

Она отметила, что многие используют такую формулировку: «Он не колется, просто балуется таблетками».

Ануа заверяет – принимать таблетки не так безобидно, как кажется. По ее словам, чаще всего их привозят из России, в аптеках Абхазии эти препараты практически невозможно приобрести.

Также, по информации Ануа, подростки и школьники последние два года не стоят на учете в наркологическом диспансере.

«Единичные случаи за весь период нашей работы, конечно, были, но на данный момент подростков и школьников на учете в диспансере нет, но это не означает, что нет принимающих наркотики. Чаще всего они принимают эти таблетки. Результаты от их употребления видны тогда, когда человек становится постарше», – сказала главврач.

Ануа отметила, что ситуация с женской наркоманией в Абхазии следующая: на амбулаторном лечении - две пациентки и одна – на стационарном.

«С алкогольной зависимостью – 37 женщин стоят на учете, они выявлены впервые в прошлом году», – сказала она.

Ануа отметила, что в этом году была одна девушка, 20 лет, которая впервые попробовала мефедрон. Она сказала, что среди женщин наркозависимость встречается, но не массово, а эпизодически.

«Чаще всего женщин к употреблению наркотиков привлекают мужчины. Это могут быть друзья, знакомые. Я думаю, что в Абхазии больше наркозависимых женщин, чем видим мы, но женский алкоголизм и наркомания проходят более скрытно, чем у мужчин, все завуалировано и выявляется на поздних стадиях», – поделилась Ануа.

Она отметила, что наркомания – это заболевание, которое часто приводит людей к криминальному образу жизни, заставляет нарушать закон, прибегать к кражам и незаконной перевозке наркотиков.

«Чаще всего употреблять наркотические вещества начинают в молодом возрасте, когда люди не боятся ни болезней, ни смерти, когда хотят экспериментировать. Они легче поддаются влиянию окружающей среды, и у них есть на это здоровье. Играют роль и семейные проблемы. Бывают случаи, когда люди в зрелом возрасте начинают увлекаться, но к наркотикам привыкают независимо от возраста», – сказала она.

Ануа также отметила, что есть случаи, когда наркозависимые с большим стажем употребления в один день решают бросить опасную привычку.

«Если наркозависимый не попал в места лишения свободы, не погиб, и у него не так плохо со здоровьем, он может захотеть бросить. У нас есть ребята, которые имеют большой стаж употребления наркотиков, но преодолели зависимость, и у них длительные сроки трезвости. В Абхазии есть группа анонимных наркоманов, которая уже три года существует. Этот метод терапии сформировался в США более 80 лет. Программа показала свою эффективность, сначала врачи скептически к ней относились, но сейчас ее уже поддерживают все наркологи мира. Есть люди, у которых ремиссии длятся по 8, 9, 10 лет. Они состоят в таких группах, помогают друг другу и поддерживают», – проинформировала Ануа.

В Абхазии три группы «анонимных наркоманов» – в Сухуме, Гудауте и Гагре.

«Ситуация с наркоманией в Абхазии легче, чем в России, потому что там больше женщин, больше молодого населения. У нас все иначе. Когда страна маленькая, положительный результат виден быстрее. В Абхазии распространение наркомании сдерживаются силами МВД, СГБ и Минздрава», – подытожила Ануа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 22:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫПОЛНЕН МНС НА 129% ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА С ОМБУДСМЕНОМ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.