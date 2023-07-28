ИРМА АНУА РАССКАЗАЛА О СИТУАЦИИ С НАРКОМАНИЕЙ В АБХАЗИИ

По словам Ирмы Ануа, на конец 2022 и начало 2023 года в Абхазии на учете в республиканском стоят 2910 человек,, из них наркозависимых 1126 человек, а алкозависимых – 1784.

Говоря о самых популярных видах наркотиков в Абхазии, Ануа проинформировала, что таковыми являются методон и мефедрон.

«Самыми популярными инъекционными наркотиками в Абхазии на сегодняшний день являются метадон и мефедрон. Многие курят марихуану. Если говорить о таблетках, таких как «Лирика», то эти препараты внесены в список наркотических средств, и последствия от их употребления очень тяжелые, не меньше, чем от метадона и мефедрона. Человек, который два-три раза примет такие таблетки, не замечает особой зависимости, а в случае с метадоном и мефедроном болезнь развивается намного быстрее.

Очень часто человек даже не замечает, как становится зависимым. Эта болезнь вызывает тяжелейшее влияние на центральную нервную систему, вызывает депрессивные расстройства, тревожность. В результате здоровый человек превращается в психически больного, а лечение нередко длится годами», – рассказала Ануа.

Она отметила, что многие используют такую формулировку: «Он не колется, просто балуется таблетками».

Ануа заверяет – принимать таблетки не так безобидно, как кажется. По ее словам, чаще всего их привозят из России, в аптеках Абхазии эти препараты практически невозможно приобрести.

Также, по информации Ануа, подростки и школьники последние два года не стоят на учете в наркологическом диспансере.

«Единичные случаи за весь период нашей работы, конечно, были, но на данный момент подростков и школьников на учете в диспансере нет, но это не означает, что нет принимающих наркотики. Чаще всего они принимают эти таблетки. Результаты от их употребления видны тогда, когда человек становится постарше», – сказала главврач.

Ануа отметила, что ситуация с женской наркоманией в Абхазии следующая: на амбулаторном лечении - две пациентки и одна – на стационарном.

«С алкогольной зависимостью – 37 женщин стоят на учете, они выявлены впервые в прошлом году», – сказала она.

Ануа отметила, что в этом году была одна девушка, 20 лет, которая впервые попробовала мефедрон. Она сказала, что среди женщин наркозависимость встречается, но не массово, а эпизодически.

«Чаще всего женщин к употреблению наркотиков привлекают мужчины. Это могут быть друзья, знакомые. Я думаю, что в Абхазии больше наркозависимых женщин, чем видим мы, но женский алкоголизм и наркомания проходят более скрытно, чем у мужчин, все завуалировано и выявляется на поздних стадиях», – поделилась Ануа.

Она отметила, что наркомания – это заболевание, которое часто приводит людей к криминальному образу жизни, заставляет нарушать закон, прибегать к кражам и незаконной перевозке наркотиков.

«Чаще всего употреблять наркотические вещества начинают в молодом возрасте, когда люди не боятся ни болезней, ни смерти, когда хотят экспериментировать. Они легче поддаются влиянию окружающей среды, и у них есть на это здоровье. Играют роль и семейные проблемы. Бывают случаи, когда люди в зрелом возрасте начинают увлекаться, но к наркотикам привыкают независимо от возраста», – сказала она.

Ануа также отметила, что есть случаи, когда наркозависимые с большим стажем употребления в один день решают бросить опасную привычку.

«Если наркозависимый не попал в места лишения свободы, не погиб, и у него не так плохо со здоровьем, он может захотеть бросить. У нас есть ребята, которые имеют большой стаж употребления наркотиков, но преодолели зависимость, и у них длительные сроки трезвости. В Абхазии есть группа анонимных наркоманов, которая уже три года существует. Этот метод терапии сформировался в США более 80 лет. Программа показала свою эффективность, сначала врачи скептически к ней относились, но сейчас ее уже поддерживают все наркологи мира. Есть люди, у которых ремиссии длятся по 8, 9, 10 лет. Они состоят в таких группах, помогают друг другу и поддерживают», – проинформировала Ануа.

В Абхазии три группы «анонимных наркоманов» – в Сухуме, Гудауте и Гагре.

«Ситуация с наркоманией в Абхазии легче, чем в России, потому что там больше женщин, больше молодого населения. У нас все иначе. Когда страна маленькая, положительный результат виден быстрее. В Абхазии распространение наркомании сдерживаются силами МВД, СГБ и Минздрава», – подытожила Ануа.