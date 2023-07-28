ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА С ОМБУДСМЕНОМ АБХАЗИИ
Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба.
В ходе встречи стороны выразили уверенность в необходимости конструктивного сотрудничества между институтами в рамках реализации задачи государственного строительства и развития Абхазии.
Генпрокурор проинформировал уполномоченную в отношении конкретных дел, актуальных для аппарата уполномоченного по правам человека. Было достигнуто взаимопонимание о необходимости оперативного взаимодействия в случае возникновения вопросов защиты прав граждан Абхазии и лиц, обратившихся за помощью в офис омбудсмена.
Анас Кишмария подчеркнула, что встреча в данном формате проходит впервые. В свою очередь Адгур Агрба предложил поддерживать постоянную коммуникацию с аппаратом Уполномоченного, на уровне как центрального аппарата Генеральной прокуратуры, так и районных структур, в случае возникновения такой необходимости.
Встреча состоялась по инициативе аппарата уполномоченного.
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