ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА С ОМБУДСМЕНОМ АБХАЗИИ

В ходе встречи стороны выразили уверенность в необходимости конструктивного сотрудничества между институтами в рамках реализации задачи государственного строительства и развития Абхазии.

Генпрокурор проинформировал уполномоченную в отношении конкретных дел, актуальных для аппарата уполномоченного по правам человека. Было достигнуто взаимопонимание о необходимости оперативного взаимодействия в случае возникновения вопросов защиты прав граждан Абхазии и лиц, обратившихся за помощью в офис омбудсмена.

Анас Кишмария подчеркнула, что встреча в данном формате проходит впервые. В свою очередь Адгур Агрба предложил поддерживать постоянную коммуникацию с аппаратом Уполномоченного, на уровне как центрального аппарата Генеральной прокуратуры, так и районных структур, в случае возникновения такой необходимости.

Встреча состоялась по инициативе аппарата уполномоченного.