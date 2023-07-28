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Абхазия Информ

СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ

Новости Пятница, 28 июля 2023 23:01
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СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ

Сухум. 28 июля 2023. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции – руководителем Федерации Муратом Махария, главой Совета старейшин абхазской диаспоры Турции Юмитом Атейба и членом правления Федерации Юмитом Ашуба.

Во встрече участвовали председатель парламентского по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц и полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрагим Авидзба.

Участники встречи обсудили актуальные темы внутренней и внешней политики Республики Абхазия, а также вопросы дальнейшего развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 28 июля 2023 23:03

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